Les précipitations continuent d'arroser tout le territoire

(Belga) Vendredi, le ciel sera très nuageux avec en matinée un risque de bancs de brouillard givrant et des plaques de glace, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Une faible zone de précipitations atteindra le territoire vers midi ou un peu après sur l'ouest et plus tard en fin d'après-midi dans l'est. En Basse et Moyenne Belgique, il s'agira de faibles pluies ou temporairement encore de neige fondante. Au sud du sillon Sambre et Meuse, de faibles chutes de neige sont prévues, ainsi qu'un risque de pluies verglaçantes en soirée. Les maxima varieront de -1° en Haute Ardenne et autour de +2° ou +3° dans le centre, à +7° à la Côte. Le vent deviendra modéré de sud-sud-ouest, virant au sud-ouest.

Vendredi soir, des faibles chutes de neige ou des pluies verglaçantes sont encore programmées au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, il s'agira de faibles pluies ou bruines par intermittence. Durant la nuit, le ciel restera généralement très nuageux avec des périodes de faibles pluies ou bruines. Les minima seront atteints en soirée et varieront de -1° en Hautes Fagnes et +2° ou +3° dans le centre. Au littoral, il fera même +7°. Samedi et dimanche, les précipitations seront encore bien présentes avec des maxima de 4° à 9° d'abord, jusqu'à 7° ensuite. A partir de lundi, le temps sera variable avec des averses. (Belga)