"Les sacs sont là à se faire éventrer par les corneilles": suite à une grève spontanée, la collecte n'a pas eu lieu hier dans 8 communes bruxelloises

David nous a fait part de son coup de gueule via le bouton orange Alertez-nous suite à la grève spontanée au sein de Bruxelles-Propreté. "L'agence "invite" sur son site - auquel tout le monde n'a pas accès, faute de PC - à laisser les sacs dehors. Nous arrivons à la mi-journée et les sacs sont toujours là à se faire éventrer par les corneilles".



Les poubelles doivent rester sur le trottoir

En effet, sur le site de Bruxelles-Propreté, il est indiqué que les habitants sont invités à laisser leurs sacs blancs et jaunes, qui auraient dû être ramassés jeudi, sur le trottoir. Les communes de Bruxelles-Ville, Forest, Haeren, Ixelles, Laeken, Neder-over-Hembeek, Uccle et Saint-Gilles sont concernées. Les autres services de Bruxelles-Propreté ont été assurés normalement.





Ils s'opposaient à la mutation d'un employé



Le service reprendra normalement vendredi, a ajouté Michel Piersoul, représentant syndical SLFP. Les travailleurs des secteurs Triomphe (boulevard du Triomphe) et Bempt (chaussée de Ruisbroeck) ont fait grève pour s'opposer à la décision de l'autorité de muter un surveillant des collectes porte-à-porte. "Le service est déjà en difficulté de fonctionnement, car il n'est pas optimalisé", remarque Michel Piersoul. "Ce surveillant est celui qui a les meilleures compétences pour ce service porte-à-porte et on voulait le retirer pour des raisons qui ne sont pas claires", ajoute-t-il.





Le surveillant restera

Une réunion a eu lieu à 10h00. Selon le représentant syndical, le cabinet de la secrétaire d'Etat Fadila Laanan, qui était opposé à cette politique, aurait également fait pression. Les syndicats ont appris en fin de journée que ce surveillant restera à son poste. Le renfort qu'il demandait, pour gérer les 7 services dont il a la charge, lui a de plus été accordé.