Trafiquant arrêté à la gare du Midi: il transportait des boules de drogue dans son corps

Le 17 janvier 2019, un homme d’origine surinamaise qui se comportait de façon suspecte a attiré l’attention d’une équipe de la police des chemins de fer de Bruxelles à la gare de Bruxelles-Midi. Le suspect patientait au comptoir d’enregistrement de l’Eurostar en direction de Londres et a été emmené pour un contrôle de sécurité.



Lors de ce contrôle, de la cocaïne et de l’héroïne emballées dans des boules plastiques ont été trouvées tant dans les vêtements que dans la valise de l’intéressé.



Puisque les inspecteurs soupçonnaient le suspect d’être un passeur de drogue, ils ont contacté le parquet. Une échographie a montré que 6 autres boules de stupéfiants étaient cachées dans son corps.



Au total, 250 grammes de cocaïne et d’héroïne ont été saisis.



L’homme, déjà connu pour détention de stupéfiants, a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt par un juge d’instruction.