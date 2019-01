La NEIGE n'a pas dit son dernier mot: elle tombera cet après-midi dans le sud du pays

Cette après-midi, le ciel sera souvent très nuageux. En Basse et Moyenne Belgique, il tombera de faibles pluies ou temporairement de la neige fondante. Au sud du sillon Sambre et Meuse, donc dans les provinces de Namur, Liège et Luxembourg, nous prévoyons de faibles chutes de neige mais en soirée aussi un risque de pluies verglaçantes.

Les maxima varieront de -1 degré en Haute Ardenne, autour de +2 ou +3 degrés dans le centre, à +7 ou +8 degrés à la côte. Le vent deviendra modéré de sud-sud-ouest, virant au sud-ouest, et plus tard à l'ouest ou sud-ouest à la mer.



Accumulation supplémentaire de 1 à 3 cm

Ce soir, nous prévoyons encore des faibles chutes de neige ou des pluies verglaçantes au sud du sillon Sambre et Meuse. L'IRM a d'ailleurs émis une alerte jaune pour tout le sud du sillon Sambre et Meuse. Une accumulation supplémentaire de 1 à 3 cm sera possible sur ces régions. Ailleurs, il s'agira de faibles pluies ou bruines par intermittence.





Appel à la vigilance

La cellule wallonne d'action routière (CAR) - qui comprend le centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et la police fédérale de la route - assure que "tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service public de Wallonie (SPW) sont mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales".

Elle recommande néanmoins aux usagers d'être vigilants, surtout sur le réseau secondaire. "Tous les automobilistes, y compris les chauffeurs de poids lourds, sont invités à adapter leur vitesse , éviter toute manœuvre brutale, ne pas dépasser les épandeuses, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède et être très attentifs sur les bretelles d'accès et de sorties des autoroutes, ainsi que dans les endroits exposés comme les ponts", ajoute la CAR dans un communiqué.





Redoux dès cette nuit

Cette nuit, le ciel restera généralement très nuageux avec encore la possibilité de périodes de faibles pluies ou bruines. Aussi en Ardenne, le redoux se faisant, le caractère hivernal disparaîtra progressivement. Il fera brumeux et en Ardenne, nous attendons progressivement du brouillard assez épais. Les minima seront atteints en soirée et varieront de -1 degré en Hautes Fagnes, +2 ou +3 degrés dans le centre, à +7 ou +8 degrés à la mer. Le mercure gagnera encore quelques degrés cette nuit sur le centre et l'est du pays. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest.





Quel temps pour ce week-end?

Samedi, quelques petites pluies ou bruines se produiront encore par endroits. Le ciel restera très nuageux et les éclaircies seront plutôt rares. Un vent modéré de sud-ouest, le long du littoral parfois assez fort, ramènera de l'air plus doux sur le pays : les températures atteindront 3 à 4 degrés dans les Hautes Fagnes, 7 ou 8 degrés dans le centre du pays et 9 degrés sur l'ouest. En Ardenne, la neige devrait donc fondre et la visibilité restera réduite.

Samedi soir et la nuit suivante, une nouvelle zone de pluie plus intense traversera notre pays et sera ensuite suivie par des averses. Les minima seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 5 ou 6 degrés sur l'ouest. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort, et parfois fort à la mer, avec des rafales de 50 à 60 km/h.

Dimanche, des périodes de pluie ou d'averses sont à prévoir. Un coup de tonnerre n'est pas exclu sous les averses. Les précipitations prendront graduellement un caractère hivernal en Ardenne. Maxima de 2 à 7 degrés avec un vent modéré à assez fort. A la mer, vent devenant fort voire tempétueux la nuit de dimanche à lundi.





La neige n'a pas dit son dernier mot



Lundi, le temps sera variable et venteux avec des averses. Sur les hauteurs ardennaises, il s'agira d'averses de neige. Ailleurs, nous attendons d'abord des averses de pluie et (surtout la nuit suivante) progressivement des averses hivernales. Les maxima varieront entre 0 degré en Hautes Fagnes et 4 ou 5 degrés sur l'ouest.



De mardi à vendredi, le temps sera variable avec des périodes d'averses, de neige sur les hauteurs ardennaises et sous forme de pluie ou hivernales ailleurs. La neige pourra également s'accumuler au sol par moment sur le centre et l'ouest du pays. Les maxima se situeront autour de +3 degrés dans le centre. Durant les nuits, il gèlera faiblement sur la plupart des régions.