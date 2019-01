Wu Tang Clan, Public Enemy, De La Soul le 17 mai à Paris

Wu Tang Clan, Public Enemy et De La Soul, les trois groupes légendaires du rap new yorkais, seront réunis sur la scène de l'Accorhotels Arena le 17 mai à Paris, a annoncé vendredi le promoteur Live Nation France.

Ces collectifs pionniers du hip hop US, qui ont connu leur heure de gloire dans les 80 et 90, feront étape dans le cadre d'une tournée baptisée "Gods of Rap", qui passera d'abord par le Royaume-Uni (Londres le 10, Manchester le 11, Glasgow le 12) et au cours de laquelle chacun célèbrera l'anniversaire d'albums devenus des classiques.

Pour le Wu-Tang Clan, mené par RZA, Raekwon, Method Man ou encore Ghostface Killah, il s'agira de célébrer les 25 ans de leur premier effort studio "Enter the Wu-Tang (36 Chambers)", en réalité sorti en 1993.

Public Enemy, avec Chuck D et Flavor Flav en tête, fêtera le 30e anniversaire de leur deuxième album "It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back", en fait paru en 1988.

Enfin, De La Soul reviendra pile trente ans en arrière pour jouer l'album qui les révéla "3 Feet High and Rising".

La soirée "old-school" sera animée par DJ Premier, qui a collaboré avec d'autres grands noms du rap tels que Mobb Deep, The Notorious B.I.G., Nas, Jay-Z, Kanye West ou encore Mos Def.

Les billets seront en vente mardi 29 janvier à partir de 10H00.