Connaissez-vous MAIAO? Cette "île interdite" ne figure sur aucun dépliants touristiques... (vidéo)

Ce soir, l'émission Reporter vous emmènera en Polynésie française. À vingt-quatre heures d'avion de Bruxelles, c'est un territoire paradisiaque qui compte 118 îles. Celle de Maiao est unique car interdite aux étrangers… Extrait.

A vingt-quatre heures d'avion de Paris, la Polynésie française compte 118 îles, parmi les plus belles au monde. Un territoire plus vaste que l'Europe (5,5 millions de kilomètres carrés) et une destination paradisiaque, avec ses lagons bleus translucides, pour les 200.000 touristes qui viennent chaque année passer leurs vacances dans cette France du bout du monde. Mais à Papeete, sur l'île de Tahiti, deux mondes à part se côtoient sans jamais se mélanger : d'un côté, les Blancs, surnommés les "Popa'a", qui tiennent l'économie, et de l'autre, les Polynésiens, qui vivent dans les bidonvilles avec à peine de quoi vivre, sans allocations ni chômage.

Maiao se situe à une centaine de kilomètres à l'ouest de Tahiti. Cette île de 9km2 compte 254 habitants répartis dans l’unique village. Lagons translucides, plages totalement vierges... ce paradis ne figure sur aucun dépliant touristique. Ne comptez pas y venir passer vos vacances. Si Léon a accueilli nos journalistes, c'est parce qu’il a reçu l’autorisation exceptionnelle du "Tavana", le chef.

