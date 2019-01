Aldi arrête la commercialisation de ses fameux sacs en plastique

La chaîne de supermarchés allemande Aldi arrête la vente de ses célèbres sacs en plastique avec rayures bleues sur fond blanc. En Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, Aldi enlèvera ses sacs des rayons au premier semestre 2019 et propose une alternative plus écologique, rapporte Het Nieuwsblad. L'information a été confirmée par Aldi. Dans un communiqué, Aldi dit adieu à l'"un des accessoires les plus populaires de l'homme et la femme d'Europe de l'ouest".

Le célèbre sac a été dessiné en 1972 par l'artiste allemand Günther Fruhtrunk. "Ce sac a été le symbole d'Aldi avec un statut d'objet culte. Ce sera une pièce de collection désormais", explique Hans De Bremme, Business Unit Director Corporate Responsability chez Aldi. L'été dernier, Aldi avait annoncé dans son rapport sur la durabilité que les sacs seraient remplacés par des sacs durables et réutilisables ou d'autres alternatives (caisses pliables).