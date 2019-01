Roger Stone, proche conseiller de Trump, inculpé dans l'enquête russe puis libéré

(Belga) Roger Stone, ami et conseiller de longue date de Donald Trump, a été interpellé et inculpé vendredi dans l'enquête sur les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne du milliardaire républicain et Moscou, puis libéré sous caution.

Commentant les conditions de l'arrestation, filmée avant l'aube par CNN, le président a réagi d'un tweet irrité, dénonçant à nouveau la "chasse aux sorcières" visant selon lui son entourage et estimant que "les trafiquants d'êtres humains (étaient) mieux traités". Stratège politique et conseiller de l'ombre de dirigeants républicains, M. Stone est le dernier proche de M. Trump à être mis en cause par les investigations menées par le procureur spécial Robert Mueller qui empoisonnent son mandat. Un tribunal en Floride, devant lequel il a comparu en fin de matinée, a remis Roger Stone en liberté conditionnelle contre le versement d'une caution de 250.000 dollars. L'homme de 66 ans a été inculpé de sept chefs d'accusation, dont ceux de fausses déclarations, subornation de témoin et obstruction à une procédure officielle. Il avait été arrêté tôt vendredi à Fort Lauderdale en Floride, "à la suite d'une inculpation par un grand jury fédéral le 24 janvier 2019", selon l'acte d'inculpation. Le conseiller informel de Donald Trump est notamment accusé d'avoir "pris des mesures pour entraver" les investigations sur les ingérences russes dans l'élection présidentielle américaine de 2016. Il lui est reproché d'avoir "fait de nombreuses fausses déclarations" à la commission du renseignement de la Chambre des Représentants sur ses interactions avec WikiLeaks. M. Mueller et ses services tentent de déterminer depuis plus d'un an et demi s'il y a eu entente entre l'équipe de campagne de Donald Trump et Moscou en 2016. Cette nouvelle inculpation d'un proche du magnat de l'immobilier dans ces investigations tentaculaires est une mauvaise nouvelle pour Donald Trump, qui clame à cor et à cri qu'il n'y a eu aucune collusion avec Moscou. Jusqu'ici, les investigations supervisées par Robert Mueller n'ont pas directement mis en cause le milliardaire républicain. Elles ont en revanche débouché sur diverses inculpations et des condamnations de proches collaborateurs du 45e président des Etats-Unis. Son ancien avocat, Michael Cohen, a été condamné à trois ans de prison, notamment pour infractions à la législation sur le financement des campagnes électorales. Paul Manafort, un temps directeur de l'équipe de campagne de M. Trump, a lui été jugé coupable de malversations financières liées à des activités en Ukraine antérieures à la présidentielle de 2016. Et Michael Flynn, ancien conseil à la sécurité nationale du président, a plaidé coupable d'avoir menti aux enquêteurs sur ses liens avec des responsables russes.