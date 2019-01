Vos anciens Lego peuvent vous rapporter gros: certaines collections seraient plus rentables qu'un placement en bourse (vidéo)

Une étude d'une chercheuse russe publiée en décembre révèle que, bien choisis, les Lego peuvent devenir un investissement qui rapporte plus que les placements en bourse.

Vous avez encore vos Lego d'enfance ? Bonne nouvelle, vous avez peut-être une mine d'or dans vos placards. Une chercheuse russe a comparé l'évolution des prix de ces jouets mythiques et a constaté qu'ils peuvent rapporter gros.

Mais pas n'importe quelle boîte, bien sûr. "Il faut quand même s'y connaître un minimum", précise Niels Van Parijs, un collectionneur verviétois.

Parmi les séries les plus rentables, celles liées à l'univers des films comme Harry Potter, Star Wars ou encore Batman. À la revente, le prix de ces boites augmente de 11% chaque année. C'est presque 100 fois plus que ce que rapporte un compte épargne classique !





Acheter des pierres précieuses, de l'art... et des Lego



Selon l'étude russe, c'est également plus rentable que les meilleurs placements en bourse en 2015. Les boites les plus recherchées peuvent prendre jusqu'à 22% par an, en valeur.

Pour Jean Hindrikx, professeur d'économie à l'UCLouvain interrogé par Gautier Falque, il y a deux explications. D'abord, Lego a développé une stratégie de collection : "faire des produits en quantité limitée", qui ne restent en vente que quelques mois. Et qui deviennent rapidement introuvables en magasin.

Cette stratégie de Lego "a suscité l'intérêt des collectionneurs... Notamment avec des personnages particuliers. Vous avez les Jedis, les Simpsons...". Pour posséder ces figurines, les collectionneurs sont prêts à débourser beaucoup d'argent. Ce qui finit par faire monter les prix.

À cela s'ajoute un deuxième phénomène :

Depuis quelques années, les placements en bourse ne rapportent plus autant, les investisseurs cherchent donc à placer leur argent ailleurs. "Aujourd'hui, il y a une quête de ce rendement que l'on ne trouve plus sur les marchés boursiers. L'or n'est plus une valeur aussi sure. Alors certains s'orientent vers les métaux précieux, les pierres précieuses... Et d'autres s'orientent vers des produits aussi insolites que le jouet Lego."

Conséquence, sur les sites de seconde main, les prix explosent. Chez lui, Niels Van Parijs a 2.200 boites. 800 kilos de petites briques et figurines. Le fruit d'années passées à écumer les brocantes, les sites de seconde main et les forums de collectionneur. Il estime avoir dépensé autour de 15.000€. Valeur à la revente : incalculable.



Tant pis pour les collectionneurs



Pour Niels, pas question de se séparer de sa collection, il préfère jouer avec. En quelques années, il a vu les prix changer : "Cette boite NBA que j'ai achetée 1€ en soldes et qui vaut maintenant une trentaine d'euros. Ou une boîte Renault que j'ai eue pour une trentaine d'euros et qui vaut maintenant entre 100 et 150€."

Et les prix peuvent monter encore plus vite. "Il y a une boîte en particulier que je cherchais était jeune, qui coûtait 200€ à l'époque. Maintenant, je pense qu'on ne la trouve pas en-dessous de 3.500€."

C'est justement ce qui dérange les collectionneurs comme Niels. Depuis que des investisseurs se sont mis à acheter des boîtes uniquement pour les revendre en faisant des bénéfices, les prix flambent. Et leur passion leur coûte de plus en plus cher.

"On le remarque sur les sites de deuxième main : des gens qui revendent des boîtes alors qu'elles sont encore disponibles en magasin, et qui les revendent beaucoup plus cher. Pour nous collectionneurs, quand on cherche une boîte qui n'est plus disponible en magasin, on n'arrive plus à la trouver à prix correct." Comme cette petite boîte qui valait 20€ il y a six mois, quand Lego l'a lancée. Depuis, elle n'existe plus en magasin. Et vous devez payer 60€ pour vous l'offrir.