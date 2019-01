Accident aérien en Italie: le bilan s'alourdit à 7 morts

(Belga) Le bilan de l'accident aérien impliquant un hélicoptère et un petit avion de tourisme dans le Val d'Aoste, dans le nord de l'Italie, s'est alourdi à sept morts, après la découverte samedi par les secouristes des corps de deux personnes, selon le secours alpin italien.

Un précédent bilan faisait état de cinq morts. "Les corps des deux personnes qui étaient portées disparues ont été retrouvés", a indiqué le secours alpin sur son compte Twitter. Deux personnes ont aussi été hospitalisées. L'accident, qui s'est produit au-dessus du glacier du Rutor près de la frontière française, semble avoir eu lieu juste après le décollage de l'hélicoptère au moment où l'avion atterrissait, selon les médias italiens. L'hélicoptère, piloté par un Italien, transportait cinq Allemands, un guide de montagne et quatre skieurs, tandis que l'avion, un appareil français de type Jodel, avait trois personnes à bord, selon les médias. Les six personnes à bord de l'hélicoptère sont mortes, de même qu'un des occupants de l'avion de tourisme. Un Français et un Suisse qui avaient pris place dans cet avion ont été gravement blessés, selon la même source. (Belga)