Russie et Chine bloquent à l'ONU un projet de déclaration américain sur le Venezuela

(Belga) Un projet américain de déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Venezuela, visant à apporter "un plein soutien" à l'Assemblée nationale vénézuélienne dirigée par l'opposant Juan Guaido, a été bloqué samedi matin par la Russie et la Chine, selon des diplomates.

Le texte, auquel a eu accès l'AFP, soulignait aussi l'engagement de cette Assemblée à restaurer la démocratie et l'Etat de droit au Venezuela, notait l'absence de légitimité du dernier processus électoral dans le pays et condamnait le recours à la violence des forces de sécurité contre les manifestants. Toutes ces mentions ont été rayées du texte par la Russie, qui, avec le soutien de la Chine, a rompu une procédure de silence entre les 15 membres du Conseil visant à faire adopter le document. Selon une source diplomatique, le projet est désormais enterré, le texte proposé par la Russie se bornant à demander un dialogue politique au Venezuela, ce qui est inacceptable pour les Etats-Unis. A la demande de Washington, une réunion du Conseil de sécurité était prévue à partir de 14H00 GMT au siège des Nations unies, en présence des ministres des Affaires étrangères américain et vénézuélien. De nombreux pays de la région ont demandé à prendre la parole, selon une source diplomatique. Paris et Berlin, membres du Conseil de sécurité, ont lancé samedi un ultimatum au président vénézuélien Nicolas Maduro, en affirmant qu'ils reconnaitraient l'opposant Juan Guaido comme "président" si des élections n'étaient pas convoquées sous "huit jours". (Belga)