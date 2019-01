Enquête ouverte après la diffusion d'une vidéo montrant Marc Dutroux dans la cour de sa prison

Une enquête, interne, a été ouverte par la direction générale des établissements pénitentiaires. Elle souhaite retrouver l'auteur d'images publiées ce matin dans la presse et sur lesquelles on voit Marc Dutroux, filmé, à l'intérieur de la prison de Nivelles.

Vêtu d'un pull-over rouge et d'un short, il effectue sa promenade matinale. L'image a été tournée cette semaine. Marc Dutroux est vraisemblablement filmé par des détenus qui l'interpellent en ricanant. La direction des établissements pénitentiaires a ouvert une enquête pour tenter d'identifier l'auteur de la vidéo. Il risque 30 jours d'isolement. Kathleen De Vijver, porte-parole de la direction générale des établissements pénitentiaires rappelle qu’il est "interdit d'être en possession ou d'utiliser des moyens technologiques pour effectuer une communication avec l'extérieur des établissements pénitentiaires."

Et pourtant les téléphones portables dans les prisons sont présents et nombreux malgré leur interdiction. 336 GSM ont été saisis en 2017, le double par rapport à l’année précédente. Marc Dutroux aurait été filmé à son insu selon son avocat. Le détenu le plus célèbre du pays dispose d’un régime spécial: pas de contact avec les autres prisonniers et donc des promenades dans le préau en solitaire. Incarcéré à la prison de Nivelles depuis 2011, Dutroux a été condamné à la perpétuité en juin 2004.