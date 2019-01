Décès de l'écrivain Eric Holder

(Belga) L'écrivain Eric Holder, auteur notamment du roman "Mademoiselle Chambon", est décédé mardi chez lui à Queyrac, dans le Médoc, à l'âge de 59 ans, a-t-on appris samedi auprès de son fils Théo Dupisson, confirmant une information du journal Sud Ouest.

Né en 1960 à Lille, Eric Holder a publié son premier recueil de nouvelles en 1984 ("Nouvelles du Nord", Le Dilettante) et son premier roman l'année suivante, "Manfred ou l'hésitation" (Le Seuil). Il a reçu le Prix Fénéon en 1989 pour "Duo Forte", puis en 1994 le prix Novembre pour son roman, "La belle jardinière". Le prix Roger Nimier lui a été attribué en 1996 pour son recueil de huit nouvelles "En compagnie des femmes", hommages à huit figures féminines qui ont traversé la vie de l'auteur. Suivront "La Saison des Bijoux", "Mademoiselle Chambon" -- le plus connu en raison de son adaptation au cinéma en 2009 par Stéphane Brizé, avec Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain --, "La correspondante", "Bella Ciao" ... "Eric Holder nous laisse une écriture précise et délicate, ressuscitant souvent avec malice des expressions perdues pour mieux nous faire aimer sa poésie du monde", a réagi sur Twitter le ministre de la Culture Franck Riester. "Nous apprenons le décès d'Eric Holder. Nos pensées et notre chagrin accompagnent ses proches", ont tweeté les Editions du Seuil chez qui il publia notamment son dernier livre, "La belle n'a pas sommeil". L'écrivain était installé depuis près de 15 ans dans le Sud-Ouest, cadre de plusieurs ses livres comme "Bella Ciao" et "La Saison des Bijoux" ou encore "La belle n'a pas sommeil". "Nous apprenons avec une infinie tristesse la disparition d'Eric Holder, auteur à la douceur et au talent exceptionnels", a salué la librairie bordelaise Mollat dans un tweet. (Belga)