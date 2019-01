Crise au Venezuela - Le Venezuela suspend l'expulsion des diplomates américains

(Belga) Le Venezuela a suspendu l'expulsion des diplomates américains, a indiqué le ministre des Affaires étrangères à Caracas, samedi. Les diplomates restants peuvent rester à l'ambassade américaine dans la capitale vénézuélienne, a décidé son ministère.

Les Affaires étrangères ont annoncé l'ouverture de négociations avec les Etats-Unis pour ouvrir des "sections d'intérêts" dans chaque pays, afin de maintenir un niveau minimum de relations après la rupture des liens diplomatiques. Le président vénézuélien Nicolas Maduro avait donné 72 heures aux diplomates américains pour quitter le pays. Ils pourront désormais rester pendant ces négociations, qui doivent aboutir dans 30 jours. Si aucun accord n'est conclu, ils devront quitter le territoire. La section d'intérêts correspond au niveau minimum de relations entre deux pays: Cuba et les Etats-Unis ont gardé ce type de représentation jusqu'à la réouverture en juillet 2015 de leurs ambassades respectives. Des discussions "ont commencé avec M. Jimmy Story, chargé d'affaires de l'ambassade au Venezuela, afin d'établir une modalité de représentation des intérêts du Venezuela à Washington et des Etats-Unis au Venezuela", a expliqué M. Maduro dans un discours retransmis par la télévision. Le chef d'Etat avait annoncé mercredi mettre un terme aux relations diplomatiques avec Washington après que Donald Trump a reconnu le président de l'assemblée Juan Guaido comme président du Venezuela par intérim. Le département d'Etat américain avait ordonné aux collaborateurs diplomatiques non essentiels de quitter le Venezuela après l'imposition de la dead line de 72h par Caracas. Une poignée d'entre eux est toujours en poste. (Belga)