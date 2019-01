Casimir et l’île aux enfants sont en deuil

Patrick Bricard, l’interprète de François, l’ami de Casimir, est décédé. Une triste nouvelle pour ceux qui ont grandi avec le programme télévisé pour enfants, très populaire dans les années 70.

C’est Christophe Izard, l'inventeur de Casimir, qui l’a annoncé sur la page Facebook officielle de L'île aux enfants. Patrick Bricard vient de décéder à l'âge de 69 ans.

"Au revoir François... Je suis bien triste de vous annoncer le départ ce matin de Patrick Bricard, notre Francois de 'L'île aux enfants'. Je l'avais choisi pour son sourire, son dynamisme, son talent, l'amusement qu'il prenait à interpréter plusieurs rôles... Il a donné son âme d'éternel étudiant à l'île aux enfants. Il a retrouvé aujourd'hui sa femme qui lui manquait tant et nous laisse, les enfants de l'île et moi, entourés de souvenirs autour de son arbre à ballons qui n'auront jamais été aussi multicolores que ce jour", a-t-il écrit.



Casimir, le dinosaure orange, et ses amis de "l’île aux enfants" étaient extrêmement populaires dans les années 70. Le personnage de François, un étudiant et marchand de ballons était joué par Patrick Bricard.