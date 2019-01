Jean-Philippe a abandonné sa voiture depuis 7 ans: il économise 350 euros par mois (vidéo)

Jean-Philippe habite Bruxelles. Depuis maintenant sept ans, que ce soit pour ses déplacements privés ou professionnels, il a abandonné sa voiture pour prendre les transports en commun.

"Il y a 7 ans, j'avais une très belle voiture", a-t-il expliqué dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche. "Mais elle me coûtait très cher et je ne l'utilisais pas beaucoup car je roulais déjà à vélo pour aller travailler. J'aimais ma voiture mais j'ai commencé à faire des tableaux sur Excel pour voir les coûts liés à cette voiture. Ça me coûtait 350 euros par mois. Et je me suis dit qu'avec 350 euros tous les mois, on pouvait faire pas mal de choses en terme de mobilité, plus le reste. Il ne faut plus compter les coups de fusil des entretiens, il n'y a plus le stress de savoir si un rétroviseur va être arraché, il n'y a plus le stress car on peut prévoir nos déplacements, etc.".