La N-VA irritée par les félicitations de Michel à Tshisekedi

La N-VA a exprimé dimanche son mécontentement après les voeux de succès exprimés samedi par le Premier ministre Charles Michel au nouveau président congolais Félix Tshisekedi.

"Au nom de qui parle le Premier ministre? En affaires courantes, on ne peut reconnaître ce nouveau président", a commenté le député fédéral Peter Luykx. Selon la N-VA, le monde a accueilli très froidement le résultat des élections congolaises, soupçonnées de manipulations. Les nationalistes flamands se disent dès lors choqués de la disposition affichée par la Belgique à collaborer avec le nouveau président congolais. "Même l'Europe n'a affiché qu'une disposition prudente. On pourrait s'attendre à ce que notre pays suive ce même modèle." Pour l'élu N-VA, le Premier ministre aurait donc mieux fait de se contenter de prendre acte de la nomination de M. Tshisekedi, voire de se taire. Cette attaque d'un élu N-VA a de quoi surprendre. L'ancien secrétaire d'Etat N-VA Theo Francken fut en effet l'un des premiers hommes politiques belges à féliciter M. Tshisekedi. Le 10 janvier dernier, il lui avait en effet envoyé un message de félicitations via son compte Twitter...