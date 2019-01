RDC: 2 morts dans des heurts entre étudiants et policiers à Lubumbashi

(Belga) Une étudiante et un policier ont été tués dimanche dans des heurts entre des policiers et des étudiants qui manifestaient contre une coupure d'eau et d'électricité à l'université de Lubumbashi (Unilu), dans le sud-est de la République démocratique du Congo, a annoncé la police.

Des étudiants qui réclamaient le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène et de tirs de sommation alors qu'ils revenaient de la résidence du gouverneur du Haut-Katanga. Depuis trois jours, le quartier qui abrite le campus de l'Unilu est privé d'eau et de l'électricité, à cause de l'effondrement d'un poteau et de la tuyauterie après des pluies diluviennes à Lubumbashi, deuxième ville de la RDC. Considérée comme l'une des meilleures universités de la RDC, l'Unilu reçoit cette année près de dix mille étudiants. (Belga)