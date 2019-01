En France, un infirmier se rend chez son patient: il le retrouve mort pieds et mains liés

Un octogénaire a été retrouvé mort dimanche matin à son domicile de Paray-Vieille-Poste (Essonne) pieds et mains liés, un drame qui pourrait être lié à une tentative de cambriolage, a-t-on appris auprès du parquet d'Evry.



La victime a été retrouvée par l'infirmier qui prenait soin de lui, dans son pavillon de cette commune située près de l'aéroport d'Orly, a indiqué le parquet, confirmant une information du Parisien. L'octogénaire était allongé sur son lit, pieds, jambes et mains liées. Les causes de son décès n'étaient pas connues dimanche soir, a précisé le parquet.

Il était encore trop tôt pour déterminer si des objets avaient disparu mais, "a priori", au vu du "désordre retrouvé dans la maison", l'hypothèse d'un "cambriolage qui a mal tourné" était privilégiée, selon la même source. La police judiciaire a été chargée de l'enquête.