Les lauréats des SAG Awards

Voici la liste des lauréats aux 25es Screen Actors Guild (SAG) Awards, prix du syndicat américain des acteurs remis dimanche à Los Angeles:

CINEMA

Meilleur ensemble d'acteurs: "Black Panther"

Meilleur acteur: Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

Meilleure actrice: Glenn Close, "The Wife"

Meilleur second rôle masculin: Mahershala Ali, "Green Book"

Meilleur second rôle féminin: Emily Blunt, "Sans Un Bruit"

TELEVISION

Meilleur ensemble d'acteurs dans une série dramatique: "This Is Us"

Meilleur ensemble d'acteurs dans une comédie: "La Fabuleuse Mme Maisel"

Meilleur acteur dans une série dramatique: Jason Bateman, "Ozark"

Meilleure actrice dans une série dramatique: Sandra Oh, "Killing Eve"

Meilleur acteur dans une série comique: Tony Shalhoub, "La Fabuleuse Mme Maisel"

Meilleure actrice dans une série comique: Rachel Brosnahan, "La Fabuleuse Mme Maisel"

Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série: Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Meilleure actrice dans un téléfilm ou une mini-série: Patricia Arquette, "Escape at Dannemora"