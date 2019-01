"Vergroening van bedrijfswagens geen oplossing voor het fileprobleem"

(Belga) Dat regeringspartijen CD&V en Open Vld met voorstellen komen om het bedrijfswagenpark te vergroenen, is op zich een goede zaak. Maar die voorstellen zijn volgens Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a) "geen oplossing voor het fileprobleem". "CD&V en Open Vld vergeten dat ook groene wagens in de file staan. De link tussen recordfiles en het recordaantal bedrijfswagens lijkt hen te ontgaan. Men mag vergroening van bedrijfswagens ook niet misbruiken om zich te verbergen achter slecht beleid", aldus Vandenbroucke.

De regering introduceerde het afgelopen jaar een aantal ingrepen om alternatieven voor bedrijfswagens te promoten. Zo is er onder meer de 'cash for car'-regeling die ervoor moet zorgen dat salariswagens ingeruild worden voor nettoloon. En binnenkort gaat men van start met het mobiliteitsbudget, een fiscaal gunstig bedrag dat werknemers aan mobiliteitsoplossingen kunnen besteden. Maar de 'cash for car'-regeling lijkt maar traag op gang te komen en sp.a verwacht gelijkaardige problemen voor het mobiliteitsbudget. "Er zijn geen volwaardige alternatieven voor de wagen", meent Vandenbroucke. "Mensen wachten nog altijd liever in de file waar ze in een comfortabele wagen zitten, dan niet te weten hoelang ze op het perron nog moeten wachten op hun trein om uiteindelijk te moeten rechtstaan in het gangpad omdat er onvoldoende plaats is." Voor werkgevers blijft de salariswagen een geliefd verloningsinstrument. Maar dat verloningsinstrument ligt volgens Vandenbroucke wel mee aan de basis van het groeiende fileprobleem. "Los mobiliteitsproblemen op met een mobiliteitsbeleid, fiscale problemen met een fiscale hervorming", zegt de sp.a'er. "Er moet een forsere verlaging van lasten op arbeid komen zodat men niet langer op zoek moet naar fiscale vluchtwegen in de vorm van salariswagens, mobiliteitsbudgetten of ingewikkelde inruilsystemen. Betaal mensen in euro's in plaats van auto's." Een tweede belangrijke oplossing zit in een mobiliteitsbeleid dat kiest voor het alternatief in plaats van de wagen. "Dat doe je niet, zoals deze regeringen beslisten, door miljoenen te besparen bij de NMBS en De Lijn om die dan uit te geven aan extra spitsstroken", besluit Vandenbroucke.