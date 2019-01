Travail au noir sur le chantier Google à Baudour: la cantine est fermée

L'Auditorat du travail du Hainaut a fait fermer vendredi les installations de la cantine du chantier Google. Les 9 personnes employées au sein de cette cantine travaillaient partiellement au noir.

Une nouvelle enquête de l'Auditorat du travail du Hainaut sur le chantier de Google à Baudour a révélé du travail non déclaré au sein de la cantine. Selon l'Auditorat, les 9 personnes actives au sein de la cantine étaient déclarées 3 à 4 heures par jour via une société d'intérim alors qu'elles prestaient entre 8 et 10 heures par jour. "Le responsable de la cantine a tout de suite reconnu l'infraction", a indiqué à Belga l'auditeur du travail, Charles-Eric Clesse.

"Le salaire afférent aux heures non déclarées était payé en noir à partir de la caisse de la cantine". Les scellés ont été placés sur la cantine et les badges des travailleurs ont été bloqués. La cantine est donc fermée et plus aucun ouvrier du chantier Google ne peut donc se restaurer sur place. "Les badges des travailleurs de la cantine sont neutralisés", a précisé l'Auditeur du Travail.

"Le sous-traitant en charge de cette cantine ne peut faire appel à un autre personnel, il doit absolument régulariser les salaires des travailleurs en place et payer la régularisation".