L'Australie vient de vivre son été le plus chaud et redoute un automne encore sec

L'Australie a connu entre décembre et février son été le plus chaud depuis le début des relevés de températures, et les prévisions n'augurent rien de bon pour l'automne austral qui débute, a annoncé jeudi le gouvernement.

"Après les records battus en décembre et janvier, personne ne sera surpris d'apprendre que cet été a été le plus chaud répertorié", a déclaré Andrew Watkins, responsable des prévisions à long terme au sein du Bureau météorologique.

Les chiffres définitifs ne seront pas connus avant vendredi. Mais le Bureau a indiqué qu'il était clair que la moyenne des températures -en ce qui concerne les températures maximales et moyennes- dépasserait pour la première fois de plus de deux degrés les moyennes à long terme.

Les précipitations sont en outre inférieures aux normales. Or le Bureau ne voit aucun répit à l'horizon en ce qui concerne la grave sécheresse qui sévit depuis plusieurs mois dans de vastes zones du coeur agricole du pays, dans l'est et le sud-est.

"Malheureusement, les prévisions ne donnent pas le sentiment d'un retour en automne aux moyennes saisonnières en ce qui concerne les précipitations dans de nombreuses régions", a déclaré M. Watkins.

Le Bureau avait déjà annoncé au début du mois que janvier avait été le mois le plus chaud jamais répertorié, avec une température moyenne sur l'île-continent pour la première fois supérieure à 30 degrés.

M. Watkins a mis en cause des conditions météorologiques particulières dans l'océan Indien et l'océan Pacifique, tout en ajoutant que des tendances de long terme liées au réchauffement climatique étaient aussi à l'oeuvre.

Les autorités affirment que la vague de chaleur du mois de janvier à contribué à la mort de plus d'un million de poissons dans le bassin hydrographique du Murray-Darling, un vaste systèmes de fleuve et rivières du sud-est.

Les feux de forêt, relativement fréquents dans le sud-est lors de l'été austral, se sont propagés en janvier dans le nord-est tropical de l'Australie.