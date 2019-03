"Cols de montagne, neige, verglas": ce simulateur d'autocar du Forem est actuellement utilisé par une centaine de demandeurs d'emploi

Il manque actuellement environ 180 conducteurs professionnels de car en Wallonie. Le FOREM a donc mis au point une formation utilisant un simulateur de conduite. La formation a lieu à Mornimont (Jemeppe-sur-Sambre) actuellement.

Yannick est l'un des formateurs: "Grâce au simulateur, on peut revivre une situation que le stagiaire a connu sur la route, et la développer avec lui de manière à améliorer ses compétences. On peut également créer différentes situations": par exemple, en Belgique, on ne peut pas s'entraîner en extérieur sur de longs cols de montagne. On peut donc le faire avec le simulateur. "Et aussi ajouter de la neige, du verglas, etc".

La formation de 260 heures est suivie actuellement par une centaine de demandeurs d'emploi.