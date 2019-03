Avant d'être congelés, les fruits et légumes sont "blanchis": en quoi consiste cette technique?

Ce soir, vous retrouverez le magazine "Tout s'explique" après le RTL INFO 19H. Au sommaire: les fruits et légumes surgelés.

Les fruits et légumes gardent leur saveur et leur texture lorsqu'ils sont surgelés. Après avoir été nettoyés et coupés, ils sont "blanchis". Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ?

"Le blanchiment, ça sert à figer les légumes un moment donné pour conserver leurs vitamines et leurs propriétés minérales. Mais cela permet aussi de les conserver dans le temps, car on va leur inhiber certaines enzymes. Du coup on va pouvoir les conserver très longtemps en surgelés".

Pour "blanchir" les légumes, on les passe dans un bain d'eau chaude, entre 75 et 90 degrés, selon les légumes, et ils vont y rester entre 1 et 5 minutes. "C'est le ratio des deux qui va blanchir le légume et le conserver".

Après blanchiment, les légumes sont congelés à des températures entre -23 et -28 degrés.