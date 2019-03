L'air chargé en particules fines sur tout le territoire

(Belga) La concentration de particules fines PM10 dans l'air a dépassé le seuil de 50 microgrammes par mètre cube (g/m³) - à partir duquel la population doit être avertie - sur l'ensemble du pays au cours des dernières 24 heures, indique la Cellule Interrégionale de l'Environnement (Celine).

Vers 10h00 ce jeudi, la moyenne glissante sur 24 heures des concentrations en PM10 était de 63 g/m³ en Flandre, 51 g/m³ à Bruxelles et 60 g/m³ en Wallonie. Ces micro-poussières en suspension dans l'air peuvent pénétrer à l'intérieur des poumons et entraîner un risque accru de cancers, d'asthme, d'allergies et de maladies respiratoires ou cardio-vasculaires. Lorsque les concentrations dans l'air de ces particules, émises par la combustion industrielle, les moteurs automobiles et le chauffage urbain notamment, dépassent 50 g/m³, la population doit être avertie afin de pouvoir changer son comportement. Il est ainsi conseillé de ne pas faire d'exercices physiques en plein air de façon prolongée. Limiter l'usage de la voiture ou sa consommation d'énergie peuvent également avoir un impact bénéfique sur la qualité de l'air. Les concentrations de PM10 devraient rester élevées au cours des prochaines heures, selon la Cellule Interrégionale de l'Environnement. Celle-ci ne prévoit toutefois plus de dépassement du seuil d'information, la pluie et le vent devant disperser les particules fines dans l'air. (Belga)