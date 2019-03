La place Jourdan, devenue semi-piétonnière, inaugurée jeudi après un an de travaux

(Belga) La nouvelle place Jourdan semi-piétonnière a été inaugurée ce jeudi matin par le bourgmestre d'Etterbeek Vincent De Wolf et le ministre en charge de Beliris Didier Reynders. Doté de bancs, d'arbres et d'une fontaine qui rappelle l'ancien ruisseau Broebelaer qui y coulait, l'espace a subi plus d'un an de travaux.

"Les habitants et les commerçants ont supporté au propre comme au figuré le chantier. Mais je suis persuadé qu'ils se diront que finalement, tout a été bien géré et qu'ils feront encore de meilleures affaires sur cette place", a commenté M. De Wolf remerciant tous les acteurs pour leur patience. Initié en janvier 2018, le chantier qui devait se terminer à la fin de l'automne, a pris quelques semaines de retard en raison de la découverte d'un espace d'accès du Maelbeek qui n'était pas répertorié sur les plans et de problèmes au niveau du séchage des pavés en pierre naturelle. "La place, qui offre espace et vue dégagée pour les terrasses, prend désormais un air plus paisible", a souligné pour sa part Didier Reynders qui a noté que les travaux menés rue Froissart, qui accueillera une bande réservée au bus, viendraient parachever la rénovation. Par ailleurs, a annoncé le bourgmestre etterbeekois, le marché dominical fera son retour sur la nouvelle place, dont le coût du chantier s'est élevé à 4,5 millions d'euros. Le parking à ciel ouvert qui prenait initialement la quasi-totalité de la place, a migré vers la rue de Maelbeek, où 80 places couvertes sont disponibles pour les automobilistes. Fin 2017, la friterie Antoine avait également été inaugurée après avoir un subi un lifting de 477.000 euros. (Belga)