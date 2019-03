Une ceinture d'explosifs aurait passé les contrôles de Brussels Airport? "Aucune preuve" jusqu'ici

Les services compétents du Service public fédéral Mobilité ont mené l'enquête durant des mois sur un éventuel incident avec une ceinture explosive à Brussels Airport, mais n'ont trouvé aucune preuve, a indiqué jeudi le porte-parole du SPF.

Het Laatste Nieuws a rapporté jeudi qu'un "passager mystère" était parvenu le 1er octobre dernier à passer les contrôles de sécurité de Brussels Airport avec une ceinture d'explosifs factice. "La ceinture était crédible, avec des fils, un détonateur et une substance ayant la même intensité que de vrais explosifs", a commenté l'individu de manière anonyme dans le quotidien.





Une enquête en cours mais aucune trace d'un tel incident



Le cabinet du ministre fédéral de la Mobilité François Bellot (MR) a confirmé jeudi matin que ce dernier avait été informé d'"un éventuel incident". "Une enquête est en cours", a indiqué le porte-parole, qui renvoie vers les SPF Mobilité. "Durant une réunion le 2 octobre dernier, il a été question d'un possible incident avec une ceinture explosive", a corroboré Sven Heyndrickx, porte-parole du Service public fédéral. "Nos services ont mené l'enquête durant des mois mais n'ont trouvé aucune trace ou preuve d'un tel incident", note-t-il toutefois. M. Heyndrickx n'a en revanche pas pu dévoiler qui avait rapporté ce "possible incident" lors de cette réunion.





Personne du SPF ne s'est fait passer pour un "passager mystère"



Selon le SPF Mobilité, il y a deux manières de tester la sécurité à l'aéroport. "Il existe des procédures sur papier: nous contrôlons si ces procédures fonctionnent et sont logiques. En outre, nous vérifions dans la pratique, si ces procédures sont effectivement suivies", a expliqué le porte-parole. Celui-ci a ajouté qu'aucune personne des services compétents du SPF ne s'était fait passer pour un "passager mystère". Sven Heyndrickx a par ailleurs rappelé que la sécurité était la plus grande priorité du SPF Mobilité.



Les syndicats pointent depuis longtemps les problèmes de sécurité à l'aéroport. Les contrôles menés à Zaventem sont sous la responsabilité de G4S qui y occupe entre 850 et 900 personnes. La société avait remporté un appel d'offres européen en octobre 2017. Le contrat a été signé en février 2018 et vaut pour trois ans, avec possibilité de prolongation.





Brussels Airport ne peut ni confirmer ni infirmer



"Je ne peux ni confirmer ni infirmer qu'il y a eu un incident avec une ceinture explosive" il y a cinq mois, a indiqué jeudi midi la porte-parole Anke Fransen. La porte-parole a toutefois souligné que des audits réguliers étaient menés sur les contrôles et la sécurité, entre autres par la Commission européenne, les autorités aéroportuaires américaines et la Direction générale belge transport aérien.