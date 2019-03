Un millier de jeunes pour le climat à Liège

(Belga) Un millier de jeunes ont formé un cortège depuis l'esplanade des Guillemins, jeudi en début d'après-midi, pour rejoindre le centre-ville de Liège. Bien moins nombreux que lors de la manifestation du 31 janvier dernier mais toujours aussi motivés, a indiqué Augustin, l'un des élèves coordinateurs de l'action.

La section liégeoise du mouvement Youth For Climate (Y4C) et Students For Climate (S4C) se sont unis pour organiser jeudi une nouvelle manifestation en faveur de politiques climatiques ambitieuses. Malgré l'appel à un grand rassemblement, un millier de jeunes étaient mobilisés selon les organisateurs, contre 15.000 le 31 janvier. La police locale, qui encadre le cortège, évoque plutôt environ 500 participants. Le cortège a quitté l'esplanade des Guillemins pour rejoindre l'espace Tivoli au centre de la Cité ardente, face à l'Hôtel de Ville. Les jeunes chantent, crient et brandissent des pancartes dont les slogans, pour certains, ont été bien pensés. On pouvait notamment y lire "L'amer monte" ou encore "Mettez la planète en retenue! Elle sèche plus que nous ! ". "Non non à la pollution, oui oui à l'écologie" ou "Première, deuxième, troisième génération, il est temps de passer à l'action", crient ces jeunes tout en avançant vers le centre-ville. "Nous sommes clairement moins nombreux mais nous sommes malgré tout contents de la mobilisation car ceux et celles qui sont allés à l'encontre de leurs parents, de leurs directions d'écoles. Le soutien n'est plus le même qu'au début et donc ceux qui sont malgré tout venus montrent qu'ils restent motivés. Il y a même des plus jeunes du primaire venus avec leurs enseignants, c'est magnifique! ", souligne Augustin. Comme annoncé, des volontaires parmi les manifestants ont sillonné les abords de l'itinéraire parcouru pour ramasser les déchets sur leur passage. (Belga)