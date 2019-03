Trois reportages de la RTBF remportent le tout premier prix du journalisme constructif

(Belga) Trois reportages de la série "La belge histoire" diffusés dans l'émission "7 à la Une" sur la RTBF ont reçu le tout premier prix du journalisme constructif, décerné jeudi soir.

Ces trois reportages primés sont: "L'infirmière au grand coeur" de Fiona Collienne, "L'école du terril" de Sarah Heynderickx et "Le jardinier malvoyant" de Stéphanie Lepage. "Ces trois récits ont parlé aux membres du jury", indique dans un communiqué l'asbl NEW6S, à l'origine de ce prix. "Trois métiers du quotidien (enseignant, infirmière, jardinier) pratiqués par des personnes qui ajoutent un plus dans leur pratique. L'enseignant amène ses élèves sur le terril pour un apprentissage différent, l'infirmière accompagne et rassure les enfants à l'hôpital, le jardinier malvoyant utilise tous ses dons pour produire de superbes légumes." Le prix étudiant a été décerné à Cindy Thonon (IHECS) pour "Léo pas content de voir tous ces mégots par terre".