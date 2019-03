Vaste opération contre le trafic de drogue dans la région du Centre: 8 trafiquants présumés arrêtés

Huit individus ont été placés sous mandat d'arrêt dans une enquête pour trafic de stupéfiants dans les régions de La Louvière et de Charleroi, a indiqué jeudi la zone de police de La Louvière.

Les policiers de la zone de police de La Louvière ont procédé mercredi à neuf perquisitions sur les territoires de La Louvière, Marcinelle, Châtelet et Chapelle-lez-Herlaimont, dans le cadre d'un dossier relatif au trafic et à la vente de stupéfiants. Les policiers louviérois ont reçu l'appui des zones de police de Châtelet et de Charleroi, ainsi que de maîtres-chiens de la police fédérale.



A la suite de ces perquisitions, huit personnes ont été interpellées. Les suspects ont été privés de liberté et entendus par un juge d'instruction, qui les a placés sous mandat d'arrêt.



L'opération a également permis aux policiers de saisir 600 grammes de cocaïne, dix balances de précision, dix GSM, des véhicules et 24.000 euros.

"C'est un travail de minutie de nos enquêteurs, confie Eddy Maillet, chef de corps de la zone de police de La Louvière, au micro de RTLINFO. En termes logistiques, une opération comme celle-ci est assez compliquée. Cela nécessite entre 25 et 30 policiers louviérois, plus le renfort des collègues des zones concernées."