Conflit en Syrie - La coalition confirme la mort de Fabien Clain

(Belga) La coalition anti-Etat islamique (EI) dirigée par les Etats-Unis a confirmé jeudi la mort du djihadiste français Fabien Clain, qui avait revendiqué au nom du groupe extrémiste les attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

"Une frappe de la coalition a tué un responsable actif des médias de l'EI nommé Abou Anas al Faransi, également connu sous le nom de Fabien Clain, à Baghouz" en Syrie, a tweeté la coalition, confirmant ainsi des informations obtenues la semaine dernière par l'AFP auprès de sources concordantes. Originaire de Toulouse (sud-ouest de la France) et converti à l'islam dans les années 1990, Fabien Clain, 41 ans, avait été identifié par les enquêteurs français comme celui qui avait enregistré le message audio revendiquant les attentats du 13 novembre 2015, qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés. Son frère Jean-Michel, 38 ans, a lui été identifié comme le psalmodieur des Anachid - chants religieux - entendus dans l'enregistrement. Ces figures du groupe EI étaient des piliers de la mouvance de Mohammed Merah, djihadiste ayant tué en 2012 à Toulouse sept personnes, dont trois enfants juifs. Ils ont aussi été proches de la cellule ayant perpétré les attentats de Paris et Bruxelles en 2015-2016. (Belga)