Heidi Rakels (Guardsquare) élue "ICT Woman of the Year"

(Belga) Heidi Rakels, de la société Guardsquare, également connue pour son ancienne carrière de judokate, a été élue jeudi soir "ICT Woman of the Year", a fait savoir Datanews, qui décerne cette distinction. Sanne Vermeiren, de Cegeka, a pour sa part été nommée "Young ICT Lady of the Year" dans cette catégorie réservée aux moins de 35 ans.

Heidi Rakels a mis fin à sa carrière de judokate en 2004 pour se lancer dans la programmation. Dix ans plus tard, elle créera avec son compagnon la société Guardsquare. Cette année, l'entreprise a remporté la 5e édition du "Technology Fast 500" de Deloitte, qui récompense les sociétés technologiques à la plus forte croissance durant l'année écoulée. En 3 ans, Guardsquare a vu son chiffre d'affaires progresser de 4.700%, tout en dégageant un bénéfice de 2 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros, relève Datanews. (Belga)