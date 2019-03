Wall Street finit en baisse, gênée par des indicateurs en demi-teinte

Wall Street a poursuivi jeudi à la clôture son mouvement de repli après une récente envolée des cours, les indices étant en outre un peu affaiblis par des indicateurs en demi-teinte aux Etats-Unis et en Chine.

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette de la Bourse de New York, le Dow Jones Industrial Average, a perdu 0,27%, à 25.916,00 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 0,29%, à 7.532,53 points.

L'indice élargi S&P 500 a cédé 0,28% à 2.784,49 points.

"La croissance américaine plus élevée qu'anticipé a été contrée par des données décevantes sur l'activité manufacturière chinoise et les résultats de HP et L Brands", les deux entreprises ayant lâché respectivement 17,27% et 4,60% après la publication de leurs comptes, ont affirmé les analystes de Charles Schwab.

L'activité manufacturière en Chine est tombée en février à son plus bas niveau en trois ans, selon un indice officiel qui a confirmé le ralentissement de la deuxième économie mondiale aux prises avec une offensive commerciale des Etats-Unis.

Egalement au rang des indicateurs du jour jugés décevants, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage américaines se sont inscrites en progression.

Ces éléments ont masqué la progression de la croissance américaine à 2,9% pour l'année 2018, au plus haut depuis 2015.

Ce chiffre, bien qu'il ait été supérieur aux anticipations, s'est toutefois avéré sous l'objectif de 3% et plus que s'est fixé l'administration Trump, un objectif également affiché pour l'année 2019.

De plus, l'expansion de l'économie américaine s'est accompagnée au quatrième trimestre d'un essoufflement de la consommation, locomotive de la croissance dans le pays.

- Annonce de Tesla -

Malgré l'ensemble de ces indicateurs en demi-teinte jeudi, "il n'y a pas vraiment de fièvre baissière des indices", a réagi Maris Ogg de Tower Bridge Advisors.

"C'est encourageant surtout lorsque l'on prend en considération l'ampleur de la hausse récente", a-t-elle ajouté. Sur les deux premiers mois de l'année, le Dow Jones s'est envolé de 11,1%, le Nasdaq de 13,5% et le S&P 500 de 11%.

"La réaction du marché nous montre que les peurs de détérioration de l'activité en Chine, voire en Europe, pourraient ne pas se matérialiser autant que craint sur l'économie américaine", a estimé la spécialiste des marchés, jugeant que "nous n'aurons sans doute pas 3,5% de croissance cette année mais pas 1% non plus".

Sur le front des valeurs, l'action Tesla a pris 1,63%. Le PDG Elon Musk a promis des informations concernant le constructeur de véhicules électriques après la clôture. Mercredi, le titre avait déjà bondi de 5,7% à la clôture, quelques heures après la publication du tweet de M. Musk annonçant l'initiative.

Le groupe de logistique UPS (-0,84%) poursuit son offensive dans le commerce en ligne en proposant aux PME et TPE vendant leurs produits aux consommateurs américains et canadiens de devenir non seulement leur postier mais aussi leur centre de distribution et gestionnaire de stocks.

La biotech Celgene a chuté de 8,65% alors que le fonds d'investissement activiste Starboard a fait part, dans une lettre, de son intention de s'opposer à son rachat par Bristol Myers Squibb (+1,37%).

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette à dix ans montait à 2,719% vers 21h40 GMT, contre 2,683% mercredi à la clôture, et celui sur la dette à 30 ans à 3,086%, contre 3,065% la veille.