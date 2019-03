Le député Veli Yüksel passe du CD&V à l'Open Vld

(Belga) Le député fédéral Veli Yüksel quitte le CD&V pour l'Open Vld, ont annoncé vendredi les libéraux flamands. Il figurera à la quatrième place sur la liste pour la Chambre dans l'arrondissement de Flandre orientale, liste tirée par le ministre Alexander De Croo en vue du scrutin du 26 mai. Le CD&V lui promettait la même place sur sa liste, tirée par le ministre Pieter De Crem. Il y sera finalement remplacé par l'ancienne bourgmestre d'Alost Ilse Uyttersprot, a-t-on appris à bonne source.

Veli Yüksel a siégé au parlement flamand durant la législature 2009-2014 avant de rejoindre la Chambre. "Je suis arrivé en politique il y a dix ans pour faire bouger les choses et aller de l'avant avec la société. Je ne suis jamais resté en marge et mon engagement reste total. Je vois l'Open Vld comme un parti de gens d'action avec des points de vue clairs, des gens qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis. J'adhère à cette vision et je veux contribuer à obtenir plus de résultats pour les habitants de Flandre orientale et d'ailleurs", a-t-il indiqué. Il voit son transfert comme un choix positif. Il souhaite contribuer à la mise en oeuvre d'une économie moderne, qui évolue avec son temps, avec des travailleurs et des indépendants qui peuvent aller de l'avant. "Je suis convaincu que notre pays peut jouer un plus grand rôle à l'échelle internationale. Rien qu'en coopérant, nous pouvons appréhender de grands défis. Je me retrouve également dans la manière dont l'Open Vld intègre la diversité. Des droits et des libertés. Ce n'est pas l'origine qui compte mais l'avenir". Veli Yüksel démissionnera ce vendredi des groupes CD&V à la Chambre et au conseil communal de Gand, assemblées dans lesquelles il siègera dorénavant comme indépendant. Le ministre de la Justice Koen Geens a réagi au départ de son collègue de parti en s'inspirant du répertoire de la chanson néerlandaise. "L'herbe sera toujours plus verte de l'autre côté de la colline", dit l'une de ces chansons. "Aujourd'hui, elle est visiblement plus bleue. Oui, bon", s'est-il contenté de commenter.