Jeux vidéo en Chine: Tencent durcit ses restrictions pour les enfants

Tencent, géant de l'internet chinois, a annoncé durcir ses restrictions visant les usagers mineurs de jeux vidéo, dans le cadre d'une campagne des autorités contre l'addiction des jeunes --au risque de pénaliser les revenus du groupe, tirés majoritairement des jeux en ligne.

Tencent, connu autant pour ses jeux sur mobile que pour sa populaire messagerie WeChat, a indiqué vendredi qu'il avait imposé "un verrou numérique" pour limiter l'usage de certains jeux vidéo par les enfants âgés de moins de 13 ans.

Le système, encore au stade de test, exige d'abord que les parents de l'enfant s'enregistrent à l'aide de photos et d'une vérification d'identité, et le jeune joueur aura ensuite besoin de l'autorisation d'un parent pour ouvrir "le verrou numérique" du jeu.

Ces nouvelles restrictions s'appliquent aux deux titres vedettes de Tencent, la version chinoise de "Player Unknown's Battleground" et surtout "Honor of Kings" (ou "Kings of Glory", plus de 200 millions d'usagers actifs affichés en 2018), jeux de combats multijoueurs très addictifs.

Cette mesure de Tencent intervient alors que le gouvernement chinois s'attaque depuis l'an dernier à l'industrie en plein boom des jeux vidéo: Pékin a ainsi gelé pendant de longs mois les autorisations de nouveaux titres, au grand dam des entreprises du secteur.

Les autorités affichent leur ambition de combattre l'addiction des jeunes, mais également la rapide expansion des myopies. Le thème des jeux est également dans le collimateur, la presse étatique dénonçant volontiers leurs contenus violents ou licencieux.

Mis sous pression dans le cadre des efforts contre l'addiction, Tencent avait dû imposer dès 2017 des limites de temps de jeu aux enfants utilisant "Honor of Kings".

Profitant en Chine de la plus forte population d'internautes du monde, Tencent est le plus gros groupe de jeux vidéo du globe. Il a engrangé au troisième trimestre 2018 un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d'euros.