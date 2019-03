Homicide à Mont-Saint-Guibert: la victime est une petite fille de 6 ans

Que s'est-il passé ce vendredi à Mont-Saint-Guibert? Beaucoup de questions étaient encore sans réponse ce samedi soir. Ce que l'on sait, c'est que le corps sans vie d'une fillette de 6 ans y a été retrouvé dans une propriété. L'enquête ne fait que commencer, mais certains évoquent déjà l'hypothèse d'un homicide.

Les faits se sont déroulés dans un immeuble d’une dizaine d’appartements de Mont-Saint-Guibert. Vendredi après-midi, les secours y découvrent le corps sans vie d’une fillette de 6 ans. La police judiciaire s’empare de l’enquête. Selon elle, il s’agit d’une mort suspecte pour laquelle les enquêteurs disposent de peu d’informations.

"La cause du décès de la fillette reste à déterminer et une autopsie du corps sera pratiquée prochainement", a commenté par communiqué Jean-Claude Eslander, procureur du roi du Brabant wallon.

Aucun suspect n’a pour l'instant été identifié. Ni cause, ni mobile n’ont été mis en évidence. Frédéric habite juste à côté du bâtiment où les secours où retrouvé le corps. Selon lui, il s'agit de voisins discrets et sans histoire. "Ce ne sont pas des personnes défavorisées ou SDF comme j'ai entendu. Mais on n'a pas beaucoup de contact avec ces gens", confie-t-il à notre micro.

Le procureur du roi du Brabant wallon n’a pas souhaité donner davantage d’informations. Un juge d'instruction est descendu sur les lieux. Des perquisitions et des auditions doivent encore être effectuées.



