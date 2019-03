Ryanair déplace des pièces détachées du Royaume-Uni vers l'UE avant le Brexit

Ryanair a décidé de prendre ses précautions avant de faire face à un Brexit dur en déplaçant quelques unes de ses pièces détachées de son unité centrale de stockage au Royaume-Uni vers d'autres sites européens.

Le directeur de la maintenance de Ryanair a indiqué à l'agence de presse allemande DPA que le départ non réglé du Royaume-Uni de l'Union européenne pouvait notamment rendre difficile la circulation des pièces détachées en raison de restrictions douanières. "Nous craignons que cela puisse prendre plus de temps pour acheminer des pièces détachées vers les aéroports alors que nous en avons besoin rapidement depuis le centre de stockage de Stansted", explique Karsten Muehlenfeld, en pensant à l'aéroport de Londres. Le CEO de la compagnie aérienne à bas coûts Michael O'Leary, bien que fervent critique du Brexit, estime que sa compagnie aérienne irlandaise, enregistrée dans l'Union européenne et non au Roayume-Uni, ne sera pas aussi grièvement touchée que certaines compagnies basées sur le territoire britannique. (Belga)