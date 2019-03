Elio Di Rupo officiellement tête de liste en Hainaut pour la Chambre

(Belga) Elio Di Rupo vient d'être confirmé tête de liste pour les élections législatives fédérales en Hainaut lors du congrès de samedi matin à La Louvière, où sa liste a remporté 97% des suffrages, a annoncé son porte-parole par communiqué.

Dix-huit effectifs et dix suppléants composent la liste du président du PS. La deuxième place sur la liste sera occupée par l'actuelle échevine de Tournai, Ludivine Dedonder, qui démissionnera de sa fonction locale pour le parlement fédéral. Six jeunes de moins de 30 ans, dont le président national des jeunes socialistes, Maximilien Lerat, figurent aux côtés des députés Özlem Özen, Daniel Senesael et Eric Thiébaut. Hugues Bayet et Patrick Prévot quitteront respectivement les parlements européen et wallon pour se lancer dans le paysage national. La championne internationale de judo, Anne-Sophie Jura ainsi que Geneviève Isaac, porte-parole du comité des victimes du drame de Buizingen, font également partie de la liste. Au total, sept candidats proviennent de Mons-Borinage, dix de Charleroi-Thuin, sept de la Wallonie picarde et quatre du Centre. Elio Di Rupo avait déjà annoncé qu'il se présenterait comme tête de liste fin novembre sur le plateau du journal télévisé de la RTBF. (Belga)