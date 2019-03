Benoît photographie des cigognes dans le ciel belge: "N'est-ce pas trop tôt de les voir début mars?" (photos)

Les cigognes, oiseaux migrateurs, sont en train de migrer vers le Nord. Il est normal d'en apercevoir dans le ciel belge ces jours-ci.

Vous êtes de plus en plus nombreux à observer les animaux, à les prendre en photo et à partager avec notre rédaction vos interrogations ou simplement, votre émerveillement. Cette fois-ci, c'est Benoît qui nous interpelle via le bouton orange Alertez-nous. À Nivelles, il a été surpris de voir un vol de cigognes qu'il a d'ailleurs pris en photo. "Une colonie de cigogne ce 1er mars, n'est-ce pas un peu tôt?", questionne-t-il.









"C'est normal, elles migrent en ce moment"

Renseignements pris auprès d'un expert, leur présence dans le ciel est normale à cette période de l'année. "Ce n'est pas trop tôt, confirme Jacques Tonnard, ornithologue, au micro de RTLINFO. Cela fait déjà une quinzaine de jours qu'on les voit revenir vers Planckendael, notamment, où elles vont nicher".





Ces oiseaux descendent de moins en moins bas

Pour rappel, les cigognes sont des oiseaux migrateurs. Elles passent l'hiver dans les pays chauds, en Afrique par exemple, afin de pouvoir chasser suffisamment de proies. Ensuite, elles remontent vers les pays du Nord ou de l'Est lorsque les températures augmentent à nouveau. "Normalement, c'est l'Afrique centrale pour la cigogne noire, même un peu plus bas. Mais maintenant, on a des cigognes noires qui restent en Espagne. Et des cigognes blanches également, pas énormément, mais quelques-unes", poursuit l'ornithologue.