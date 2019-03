Les femmes appelées à faire GRÈVE au travail comme à la maison: "Ce jour-là, elles n'auront plus à s'occuper de personne"

C'est une grève plutôt inhabituelle qui devrait avoir lieu le 8 mars prochain, date de la traditionnelle "journée internationale de la femme". Un collectif, soutenu par les syndicats, appellent les femmes à faire grève, ce jour-là. Pas seulement au travail, mais aussi à la maison, dans toutes les tâches ménagères qui leur sont, encore trop souvent, réservées. Une façon de montrer aux hommes que le monde tourne beaucoup moins bien sans elles.

Le 8 mars prochain, des femmes se mettront en grève pour la journée internationale des femmes. Pour le collectif qui a lancé cette initiative, l’objectif est de montrer que si les femmes s’arrêtent, le monde aussi s’arrête. "Ce jour-là, elles n'auront plus à s'occuper de personne. Si elles veulent ne pas répondre au téléphone ou encore ne pas faire les courses, elles n'ont pas à le faire. C'est tout simplement pour qu'elles s'occupent d'elles", confie Moana Genevey, membre du "Collecti.e.f 8 maars"

Mais les revendications du collectif 8 mars sont plus grandes que la journée de grève. "On part du constat qu'encore aujourd'hui, les femmes sont énormément discriminées dans la société. On défend à la fois les droits des femmes au travail, à la maison, sur leur corps", éclaire Aïda Yancy, membre du collectif.





Les hommes appelés à participer



Les hommes sont également inclus dans ce combat et sont appelés à soutenir les femmes à travers la marche organisée en fin de journée, mais aussi en les aidant davantage dans la tâches quotidiennes. "On encourage les hommes à prendre note pour les étudiantes qui sont absentes, à s'éloigner du micro et ne pas prendre d'interview ce jour-là, à nous soutenir en s'occupant des enfants, de la logistique, nous nourrir. On ne fait pas la révolution le ventre vide", poursuit Aïda Yancy.

Toutes les femmes ne peuvent bien sûr pas se permettre de se mettre en grève durant une journée entière. L'une des initiatives est tout simplement de faire le plus de bruit possible sur le coup de 14 heures.