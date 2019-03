L'opération "Pièces rouges" en faveur du Télévie cartonne: "On a déjà récolté 4,1tonnes de pièces c'est dingue!" (vidéo)

Cette année, l'animatrice Bérénice et l'acteur français Christian Clavier ont lancé l'opération "Pièces rouges" qui consiste à récolter de l'argent au profit du Télévie. L'initiative, à peine lancée, avait déjà rassemblé 4,1 tonnes de pièces ce samedi. "C'est incroyable et ce n'est que le début", s'est réjouie l'animatrice.

Notre journaliste Quentin Ceuppens était à Auvelais où se trouve le camion-tirelire du Télévie. Il est possible d'y déposer les pièces de 1, 2 ou 5 centimes. C'est la fameuse opération "Pièces rouges". L'argent récolté par ce biais financera les projets de recherche contre le cancer. L'idée vient de l'animatrice Bérénice, bien connue des auditeurs de Bel RTL. "Je me suis inspirée de l'initiative "Pièces jaunes" de Bernadette Chirac, explique l'animatrice au micro de RTLINFO. J'ai repris cette bonne idée pour le Télévie et le FNRS. On a commencé la récolte depuis lundi et je peux vous donner le chiffre en exclusivité: vendredi, nous avions déjà atteint 3,5 tonnes de pièces rouges! Ce n'est que le début, c'est un truc de dingue!". Samedi, en fin d'après-midi, 600 kg de plus avaient été récoltés, ce qui porte le poids des pièces à 4,1 tonnes.





Videz le fond de vos poches, de vos sacs, de vos tiroirs!

Il y a plusieurs moyens de participer à l'opération "Pièces rouges". Vous pouvez vous rendre dans une banque Crelan, où vous pouvez déposer vos pièces ainsi que celles de vos amis, collègues, voisins et membres de votre famille. Les banques Crelan s'engagent en effet à réceptionner vos pièces au profit de la recherche, et ce, jusqu'au vendredi 26 avril, veille de la grande soirée du Télévie.

Vous pouvez également profiter de la venue du camion-tirelire dans votre région pour y déposer vos pièces. Durant tout le mois de mars, le camion-tirelire sillonnera les routes wallonnes et bruxelloises. Pour connaître les dates et lieux de passage du camion-tirelire, cliquez ici!



Bientôt, nous ne pourrons plus utiliser ces pièces dans les commerces

En Belgique, plus de 860 millions de pièces de 1 centime et 770 millions de pièces de 2 centimes traînent dans nos poches, nos tiroirs ou dans le fond d’un sac. "Ces pièces, vous ne pourrez plus les utiliser dans les commerces à partir de décembre 2019: raison de plus pour vous en débarrasser en faisant un don en faveur du Télévie", a rappelé notre journaliste en direct dans le RTLINFO 13H.