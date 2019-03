Le Collecti.e.f 8 maars appelle à une grève totale des femmes vendredi

(Belga) L'appel a été lancé, ce samedi, à Bruxelles, à une grève des femmes dans tout ce qu'elles ont l'habitude de faire, vendredi 8 mars prochain, à l'occasion de la journée mondiale des droits des femmes. A l'initiative de cet appel se trouve le Collecti.e.f 8 maars. Il a pu rassembler autour de mêmes revendications différents syndicats et associations. Le 8 mars, un grand rassemblement est prévu au Carrefour de l'Europe, dans le centre de Bruxelles. D'autres actions sont aussi prévues dans certaines entreprises et universités à Bruxelles comme en Wallonie et en Flandre.

Le hashtag 8maars est lancé! Les femmes ou toute personne s'identifiant comme femme sont appelées, le 8 mars prochain lors de la journée mondiale des droits des femmes, à une grève du travail salarié, une grève du soin aux autres, une grève de la consommation ou une grève étudiante. En fonction de qui elles sont et d'où elles se trouvent, les femmes sont encouragées par le Collecti.e.f 8 maars à montrer que "quand les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête". "Chaque femme peut prendre part à la grève à sa manière, selon ses possibilités, ses affinités, ses envies et sa réalité quotidienne. Pour celles qui ne peuvent pas se mettre à l'arrêt toute la journée, le Collecti.e.f propose de faire du bruit là où elles se trouveront à 14h00 le 8 mars", explique Moana Genevey, membre de ce collectif. Celui-ci sera installé au Carrefour de l'Europe entre 9h00 et 17h00 le 8 mars. Plusieurs activités y seront organisées pour évoquer les aspects de la vie pour lesquels les femmes sont parfois discriminées: violence, migration, travail, travail domestique, sexualité. Des concerts et des espaces de discussion sont également prévus.