Une vingtaine de personnes rassemblées à Saint-Gilles en solidarité avec Leyla Güven

(Belga) Ils étaient une vingtaine à s'être rassemblés samedi vers 16h00 au Parvis de Saint-Gilles pour montrer leur soutien à Leyla Güven. La députée turque d'origine kurde en est à son 114e jour de grève de la faim, une action entamée pour dire "stop" aux discriminations et à la violence envers les personnes d'origine kurde en Turquie.

"Stop à l'isolement des prisonniers politiques en Turquie", ont scandé les manifestants, samedi au Parvis de Saint-Gilles. "Les gouvernements doivent faire pression sur l'Etat turc et exiger qu'il applique la convention européenne des droits de l'homme", a déclaré l'un des participants à la manifestation, organisée par la Plateforme Survie pour Leyla. Ceux-ci ont marqué leur soutien à Leyla Güven, la députée du Parti Démocratique Des Peuples (HDP), d'origine kurde, qui a entamé une grève de la faim depuis 114 jours, mais aussi au militant kurde Nasir Yagiz et à la dizaine de politiciens européens d'origine kurde qui ont suivi son exemple. Leyla Güven a entamé son action le 7 novembre dernier pour attirer l'attention de l'opinion publique internationale sur le régime d'isolement total imposé au leader kurde Abdullah Öcalan par le régime du président turc Recep Tayyip Erdogan, a déclaré via communiqué la Plateforme Survie pour Leyla. Celle-ci revendique enfin la mise en place d'une délégation internationale indépendante pour une mission d'observation auprès des prisonniers politiques en Turquie. (Belga)