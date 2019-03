En 2020, l'université de Gand ouvrira des espaces pour l'allaitement

(Belga) Le conseil d'administration de l'Université de Gand a approuvé, vendredi soir, un nouveau plan de diversité. Ce dernier prévoit notamment que l'institution dispose dès l'an prochain, et sur chacun de ses 18 sites, d'espaces fermés réservés à l'allaitement.

L'UGent réfléchit également à l'installation de lieux de repos neutres, où les étudiants et les travailleurs pourront trouver du calme. Elle s'attachera par ailleurs à sensibiliser ses étudiants et ses collaborateurs à sa charte de non-discrimination, quelques mois après le scandale lié au mouvement Schild & Vrienden et à son fondateur Dries Van Langenhove, qui siégeait au conseil d'administration de l'université. Enfin, une cellule spéciale veillera à ce que toutes les publications et tous les documents envoyés par l'UGent s'inscrivent dans le respect de tous les genres. (Belga)