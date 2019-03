Euro d'athlétisme en salle - Ewa Swoboda et Jan Volko sacrés sur 60m

(Belga) La Polonaise Ewa Swoboda et le Slovaque Jan Volko ont remporté le 60m de l'Euro d'athlétisme en salle de Glasgow samedi.

En 7.09, Swoboda, 21 ans, a dominé la Néerlandaise Dafne Schippers (7.14), vice-championne du monde du 200 m, et la Britannique Asha Philip (7.15). Chez les hommes, Jan Volko a créé la surprise et s'est imposé en 6.60 devant le Turc Emre Zafer Barnes (6.61) et le Néerlandais Joris Van Gool (6.62). (Belga)