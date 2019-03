Euro d'athlétisme en salle - "Contente et fière", Bolingo a "croisé tout ce qu'elle pouvait croiser" en espérant l'or

(Belga) Cynthia Bolingo a décroché une magnifique médaille d'argent sur 400m, samedi, aux Championnats d'Europe d'athlétisme en salle. Pour cela, Bolingo a pulvérisé, encore, son record de Belgique, avec un chrono de 51.62. Elle n'a été devancée que d'un tout petit centième par la Suissesse Léa Sprunger. "Un centième, c'est un truc de 'dingo'. Mais bon, c'est ma première médaille internationale, je la prends. Je dois être contente et fière de moi", a souligné l'athlète du CABW, 26 ans, après la course.

"Avant la finale, je m'étais dit que tout était possible", a raconté Bolingo. "Je ne me suis pas focalisée sur un podium ou un chrono. J'ai agi comme ça depuis le début de la compétition. Je n'étais pas absorbée par un chrono, mais j'étais en phase avec moi-même. Il ne fallait pas que je change ça en finale." Bolingo était arrivée à Glasgow avec un chrono de référence de 52.70. Elle repartira avec un temps de 51.62. "Je savais que si je me concentrais, je pouvais descendre sous les 52 secondes. Il y avait des filles rapides en finale. Si je restais dans le moule, je pouvais baisser mon temps. Tactiquement, je me suis concentrée pour rester dans le groupe, ne pas me faire décrocher et surtout me rabattre en bonne position afin d'éviter les coups de coude." Après la course, il a fallu quelques secondes avant de voir les résultats être officialisés, Bolingo et Sprunger étant restées au coude à coude jusqu'au bout. "Je savais qu'on avait passé la ligne en même temps. Je me suis dit 'on ne sait jamais'. J'ai croisé tout ce que je pouvais croiser. Mais ça reste un titre de vice-championne d'Europe. Je dois être contente et fière de moi", a lancé Bolingo. Elle disputera encore la finale du 4x400m avec les Belgian Cheetahs. "J'espère que ce sera un 'boost' pour demain. La fête ce sera pour dimanche, après ma deuxième médaille", a conclu dans un éclat de rire la nouvelle vice-championne d'Europe. (Belga)