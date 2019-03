Euro d'athlétisme en salle - Bolingo en argent sur 400m, Eykens en finale du 800m, Van der Plaetsen 9e après 4 épreuves

(Belga) Cynthia Bolingo a décroché la médaille d'argent sur 400m, samedi, aux championnats d'Europe d'athlétisme en salle, grâce à un nouveau record de Belgique en 51.62. Renée Eykens s'est elle qualifiée pour la finale du 800m alors que Thomas Van der Plaetsen est 9e de l'heptathlon après la première journée.

Bolingo a battu le record de Belgique du 400m pour la quatrième fois en deux semaines. Elle a même lutté pour le titre jusqu'au bout avec la Suissesse Léa Sprunger. Finalement, la photofinish a révélé que Sprunger avait franchi la ligne d'arrivée la première pour un petit centième. La Néerlandaise Lisanne de Witte (52.34) a pris le bronze. Deuxième performeuse mondiale de la saison, Bolingo assure à la Belgique de ramener une médaille de l'Euro indoor pour la neuvième fois au cours des dix dernières éditions, l'édition 2013 à Göteborg étant la seule où les Belges sont rentrés bredouille. Renée Eykens s'est qualifiée pour la finale du 800m, programmée dimanche (20h18 heure belge). L'athlète du AA, 22 ans, a terminé deuxième de sa série en 2:02.85 (record personnel: 2:02.15), ce qui constitue aussi le deuxième chrono des demi-finalistes. Si elle disputera sa première finale chez les seniors, Eykens a atteint déjà à deux reprises le dernier stade d'un championnat international, à l'Euro juniors (U20) d'Eskilstuna en 2015 et à l'Euro espoirs (U23) de Bydgoszcz deux ans plus tard. Et à chaque fois, elle a été titrée. Van der Plaetsen a commencé sa journée par un chrono de 7.35 sur 60m (record personnel: 7.13). Il était alors dernier avec 762 points. Un saut à 7m57 (4e/952 points), loin de son record personnel (7m78), lui a permis de remonter en 10e position. Van der Plaetsen a reculé d'une place après le lancer du poids, où il n'a pu faire mieux qu'un lancer à 13m76 (714 points), là où il dispose d'un record personnel de 14m32. Il a conclu par un bond à 2m10 à la hauteur (2e), à 3 cm de son record personnel, engrangeant 896 points de plus. Van der Plaetsen occupe la neuvième place avec 3.324 points. Le Britannique Tim Duckworth est en tête avec 3.533 unités devant le Suédois Fredrik Samuelsson (3.475) et l'Espagnol Jorge Urena (3.443). Les trois dernières épreuves sont programmées dimanche: le 60m haies, le saut à la perche et le 1.000m