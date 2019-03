Euro d'athlétisme en salle - "Ce n'était pas ma meilleure journée", regrette Thomas Van der Plaetsen

(Belga) Thomas Van der Plaetsen occupe la neuvième place à l'issue de la première journée de l'heptathlon, samedi, à l'Euro d'athlétisme en salle. "Ce n'était pas ma meilleure journée", a reconnu le Gantois, 28 ans.

"J'ai la sensation d'être tout près ou tout juste pas", a résumé le Gantois. "Le 60m était frustrant, la longueur ce n'était pas loin. J'ai eu des difficultés au poids et la hauteur était meilleure. Les entraînements s'étaient bien déroulés, mais parfois ça ne se passe pas comme prévu durant la compétition. Je n'en connais pas les causes." A trois épreuves de la fin, Van der Plaetsen compte 119 points de retard sur le troisième Jorge Urena. "Je pense que je suis toujours dans la course pour un podium. Il faudra se battre pour chaque point demain." (Belga)