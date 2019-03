La Turquie refuse l'accréditation d'un journaliste pour un média allemand

(Belga) Les autorités turques ont refusé de délivrer une accréditation presse à un journaliste freelance pour le média allemand public Norddeutscher Rundfunk (NDR). Deux autres médias allemands ont déjà annoncé vendredi que leurs journalistes s'étaient vu refuser une telle accréditation.

Halil Gulbeyaz a été accrédité pour NDR au cours des deux dernières années, selon les médias allemands. "J'effectuais uniquement mon travail en tant que journaliste et avec ce rejet je ne vais plus être en mesure d'exercer en Turquie", a affirmé M.Gulbeyaz, qui réside à Berlin. "C'est une restriction à la liberté d'information". Joerg Brase, le chef du bureau d'Istanbul de la télévision publique allemande ZDF, et Thomas Seibert, un journaliste employé depuis 22 pour le journal berlinois Tagesspiegel, ont aussi été privé d'accréditation, comme l'ont confirmé leurs médias respectifs vendredi. Aucune raison n'a été formulée pour ces rejets: ces deux reporters ont simplement reçu un courriel stipulant que leur demande de renouvellement de leur pass press n'avait pas été acceptée. De nombreux correspondants étrangers sont dans l'attente d'un nouveau pass pour 2019. Un certain nombre d'entre eux se sont vus refuser l'accès à une réunion jeudi entre le ministre turc des Finances et un vice-président de la Commission européenne. Les relations entre la Turquie et l'Allemagne ont déjà été endommagées par le passé au sujet de la liberté de la presse. En 2017, le reporter pour le quotidien Die Welt Deniz Yucel a été détennu un an en prison sans inculpation avant d'être autorisé à quitter le pays. (Belga)